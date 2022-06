Soirée Jeux

Soirée Jeux, 10 juin 2022, . Soirée Jeux

2022-06-10 20:00:00 20:00:00 – 2022-06-10 20:30:00 20:30:00 Soirée jeux vendredi 10 juin 2022 de 20h à 22h animée par Fred et Armelle

Participation : 1€ dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville