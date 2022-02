Soirée jeunes talents L’Astrolabe Orleans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Soirée jeunes talents L’Astrolabe, 25 février 2022, Orleans. Soirée jeunes talents

L’Astrolabe, le vendredi 25 février à 19:00

Chaque année, la mairie d’Orléans organise, en partenariat avec le Centre régional information jeunesse (Crij), Polysonik, OP45, le Théâtre Charbon et le 108, le Concours jeunes talents. Pour cette nouvelle édition, quatre catégories sont proposées – musique, danse, arts de la scène et expression libre. Les sélections se sont déroulées au mois de novembre dernier. La finale du concours des jeunes talents aura lieu le 25 février, à l’Astrolabe. Une soirée éclectique à passer entre amis, en famille, avec en guest-star Salut c’est cool, groupe électro-hip-hop qui associe l’absurde, l’humour et le kitsch au service d’une musique électro ludique. [https://www.lastrolabe.org/agenda/soiree-jeunes-talents-x-salut-cest-cool/](https://www.lastrolabe.org/agenda/soiree-jeunes-talents-x-salut-cest-cool/)

5 euros

La soirée des jeunes talents qui clôture le concours aura lieu le 25 février, à l’Astrolabe. L’Astrolabe 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Orleans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-25T19:00:00 2022-02-25T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu L'Astrolabe Adresse 1 rue Alexandre Avisse, 45000 Orléans Ville Orleans lieuville L'Astrolabe Orleans Departement Loiret

L'Astrolabe Orleans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Soirée jeunes talents L’Astrolabe 2022-02-25 was last modified: by Soirée jeunes talents L’Astrolabe L'Astrolabe 25 février 2022 L'Astrolabe Orleans orléans

Orleans Loiret