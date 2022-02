SOIRÉE JEUNES TALENTS DU LIONS CLUB Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines Moselle Les jeunes talents pourront s’exprimer en chant, musique, danse ou autre lors de la soirée du Lions Club.

Cette soirée permet à des jeunes de 9 à 21 ans de se produire sur scène en chant, danse, instrument ou théâtre. lionsclub.sarreguemines@gmail.com https://e-clubhouse.org/sites/sarreguemines/index.php Lions Club Sarreguemines

