SOIRÉE JEUNES TALENTS Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: 53200

Château-Gontier-sur-Mayenne

SOIRÉE JEUNES TALENTS Château-Gontier-sur-Mayenne, 30 juin 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne. SOIRÉE JEUNES TALENTS Saint-Fort Espace Jacques Brel Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-06-30 19:45:00 – 2022-06-30 Saint-Fort Espace Jacques Brel

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Le concours de chant amateurs Jeunes Talents se déroule dans la commune déléguée de Saint-Fort sous forme de “radio-crochet”. Un jury composé de professeurs du conservatoire du Pays de Château-Gontier, d’élus et de musiciens professionnels départageront les lauréats dans les deux catégories (12/15 et 16/20 ans). Un prix du public est également décerné à un des participants. Les Inscriptions sont ouvertes !

Les dossiers sont à demander auprès du Service Vie Associative et Culturelle de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne :

02 43 09 55 97 – vieassociative@chateaugontier.fr Soirée Jeunes Talents : concours de chant amateur à l’espace Jacques Brel à Saint-Fort le jeudi 30 juin dès 19h45. vieassociative@chateaugontier.fr +33 2 43 09 55 97 https://culture-chateaugontier.fr/ Le concours de chant amateurs Jeunes Talents se déroule dans la commune déléguée de Saint-Fort sous forme de “radio-crochet”. Un jury composé de professeurs du conservatoire du Pays de Château-Gontier, d’élus et de musiciens professionnels départageront les lauréats dans les deux catégories (12/15 et 16/20 ans). Un prix du public est également décerné à un des participants. Les Inscriptions sont ouvertes !

Les dossiers sont à demander auprès du Service Vie Associative et Culturelle de la Ville de Château-Gontier sur Mayenne :

02 43 09 55 97 – vieassociative@chateaugontier.fr Saint-Fort Espace Jacques Brel Château-Gontier-sur-Mayenne

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: 53200, Château-Gontier-sur-Mayenne Autres Lieu Château-Gontier-sur-Mayenne Adresse Saint-Fort Espace Jacques Brel Ville Château-Gontier-sur-Mayenne lieuville Saint-Fort Espace Jacques Brel Château-Gontier-sur-Mayenne Departement 53200

Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateau-gontier-sur-mayenne/

SOIRÉE JEUNES TALENTS Château-Gontier-sur-Mayenne 2022-06-30 was last modified: by SOIRÉE JEUNES TALENTS Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne 30 juin 2022 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200