Saint-Astier

Soirée Jeunes Saint-Astier, 23 avril 2022, Saint-Astier. Soirée Jeunes Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique Saint-Astier

2022-04-23 – 2022-04-23 Rue Amiral Courbet Centre culturel La Fabrique

Saint-Astier Dordogne Saint-Astier 19h, atelier Mash up : venez mixer en direct des images, des musiques et des sons pour créer votre propre court-métrage.

Restauration sur place : food truck.

20h30 : film d’animation japonais « Jujutsu Kaisen », réalisé par Sung-ho Park (durée 1h45).

RDV Cinéma La Fabrique.

Tarifs spécifiques : 5 € / 1 € (jeunes 16-25 ans de la CCIVS, justificatif nécessaire).

