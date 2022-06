SOIRÉE JEUNES Laval-sur-Vologne Laval-sur-Vologne Catégories d’évènement: Laval-sur-Vologne

SOIRÉE JEUNES

2 juillet 2022

Vosges Laval-sur-Vologne 15 EUR Pour fêter la fin de l’année scolaire, le Manoir propose aux jeunes de moins de 25 ans une soirée spéciale avec un tarif attractif de 15€ la place pour le parcours Expérience ! Attention, ce tarif est valable uniquement pour la soirée du 2 juillet 2022 et pas les autres ! Valable également uniquement pour le parcours seul (hors restauration) Pour bénéficier de ce tarif, vous devrez indiquer le code JEUNES lors de votre réservation ! Foncez sur l’occasion ! +33 6 87 99 19 92 http://www.lemanoirmaudit.com/ Le Manoir Maudit

