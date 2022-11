Soirée jeunes – « BLACK ADAM » + « LES DENTS DE LA MER » Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’évènement: Cte-d'Or

2022-11-18 18:30:00 – 2022-11-18 23:15:00

Cte-d’Or 6.5 EUR BLACK ADAM – (2h05) – VF

Film fantastique américain de Jaume Collet-Serra avec Dwayne Johnson, Aldis Hodge, Pierce Brosnan.

Dans l’antique Kahndaq, l’esclave Teth Adam avait reçu les super-pouvoirs des dieux. Mais il en a fait usage pour se venger et a fini en prison. Cinq millénaires plus tard, alors qu’il a été libéré, il fait régner sa conception très sombre de la justice dans le monde. Refusant de se rendre, Teth Adam doit affronter une bande de héros d’aujourd’hui qui composent la Justice Society (Hawkman, le Dr Fate, Atom Smasher et Cyclone) et qui comptent bien le renvoyer en prison pour l’éternité.

?? VEN 18/11 à 18h30

Bande-annonce : https://www.etoilecinema.com/film/black-adam-1865

————

LES DENTS DE LA MER – (2h04) (1975) – VF

Thriller américain de Steven Spielberg avec Roy Scheider, Robert Shaw,

Richard Dreyfuss.

A quelques jours du début de la saison estivale, les habitants de la petite station balnéaire d’Amity sont mis en émoi par la découverte sur le littoral du corps atrocement mutilé d’une jeune vacancière. Pour Martin Brody, le chef de la police, il ne fait aucun doute que la jeune fille a été victime d’un requin. Il décide alors d’interdire l’accès des plages mais se heurte à l’hostilité du maire

uniquement intéressé par l’afflux des touristes. Pendant ce temps, le requin continue à semer la terreur le long des côtes et à dévorer les baigneurs…

?? VEN 18/11 à 21h15

Bande-annonce : https://www.etoilecinema.com/film/les-dents-de-la-mer-1866 https://www.etoilecinema.com/ L’Étoile Cinéma 6 Rue du Lycée Semur-en-Auxois

