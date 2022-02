Soirée jeunes avec 2 DJ – Vendredi 11 février Patinoire Jacques-Raynaud Blagnac Catégories d’évènement: Blagnac

Haute-Garonne

Soirée jeunes avec 2 DJ – Vendredi 11 février Patinoire Jacques-Raynaud, 11 février 2022, Blagnac. Soirée jeunes avec 2 DJ – Vendredi 11 février

Patinoire Jacques-Raynaud, le vendredi 11 février à 20:15

[**FLORIAN BOSIO**](https://www.instagram.com/florianbosio/?hl=fr) – DJ PRO Résident Californication Club, Artybar&Club, la Piscine du Canard sur le Toit, Toulouse FM[](https://www.instagram.com/djremyruss/?hl=fr) [**RÉMY RUSS**](https://www.instagram.com/djremyruss/?hl=fr) – DJ PRO Résident Le Purple, Le Duplex, la Piscine du Canard sur le Toit, Toulouse FM.

Renseignements

Deux DJ pro animeront la soirée. Ils sont venus mixer en mode « sans public », ils reviennent maintenant face à vous Patinoire Jacques-Raynaud 10 Avenue du Général de Gaulle, 31700 Blagnac Blagnac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-11T20:15:00 2022-02-11T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Blagnac, Haute-Garonne Autres Lieu Patinoire Jacques-Raynaud Adresse 10 Avenue du Général de Gaulle, 31700 Blagnac Ville Blagnac lieuville Patinoire Jacques-Raynaud Blagnac Departement Haute-Garonne

Patinoire Jacques-Raynaud Blagnac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blagnac/

Soirée jeunes avec 2 DJ – Vendredi 11 février Patinoire Jacques-Raynaud 2022-02-11 was last modified: by Soirée jeunes avec 2 DJ – Vendredi 11 février Patinoire Jacques-Raynaud Patinoire Jacques-Raynaud 11 février 2022 Blagnac Patinoire Jacques-Raynaud Blagnac

Blagnac Haute-Garonne