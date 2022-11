Soirée jeunes Auriol Auriol Catégories d’évènement: Auriol

Soirée jeunes Auriol, 16 décembre 2022, Auriol. Soirée jeunes

Cours du 4 Septembre Auriol Bouches-du-Rhône

2022-12-16 19:00:00 – 2022-12-16 23:00:00 Auriol

Bouches-du-Rhône Auriol EUR 2 2 Session toutes les 30 min.

Se présenter 15 mn avant pour la chausse.

Gants recommandés Soirée jeunes avec DJ sur la patinoire !

A partir de 11 ans +33 4 42 72 18 86 Auriol

