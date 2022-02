Soirée jeu vidéo Interbib… Keep talking and nobody explodes Bibliothèque muncipale “Comme un roman” Le Landreau Catégories d’évènement: Le Landreau

Keep talking and nobody explodes est un jeu vidéo coopératif. Vous êtes seul avec une bombe, vos coéquipiers ont les informations dont vous avez besoin mais ils ne voient pas la bombe. Dans les 4 médiathèques participantes, connectées entre elles via webcam, les équipes se défieront sur le même jeu, le même soir, à la même heure.

Gratuit – Sur Inscription – Tout public à partir de 10 ans

