Soirée Jeu « Loups-Garous de Thiercelieux »

Soirée Jeu « Loups-Garous de Thiercelieux », 9 août 2022, . Soirée Jeu « Loups-Garous de Thiercelieux »

2022-08-09 18:30:00 – 2022-08-09 20:00:00 En famille ou entre amis, venez prendre place au sein du conseil de village de Thiercelieux et tentez de démasquer les loups-garous qui s’y cachent. Dès 10 ans – Sur réservation En famille ou entre amis, venez prendre place au sein du conseil de village de Thiercelieux et tentez de démasquer les loups-garous qui s’y cachent. Dès 10 ans – Sur réservation dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville