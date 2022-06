Soirée Jeu de Tao

2022-06-28 – 2022-06-28 Vous avez un souhait, un objectif à atteindre ou un projet personnel à réaliser ? Vous êtes face à un problème à régler ou un conflit à résoudre ? Nous vous proposons une soirée autour d’un jeu coopératif pour vous aider à réaliser votre souhait. Le but du jeu du Tao est d’aider les autres joueurs à réaliser leur quête. Nous jouons donc avec nos partenaires, et pas contre eux : dans ce jeu, il n’y a pas de perdants, seulement des gagnants !

Inscription au 06.20.50.08.72

