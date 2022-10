Soirée jeu de société sur la gestion d’un cours d’eau Spechbach Spechbach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Soirée jeu de société sur la gestion d’un cours d’eau Spechbach, 14 octobre 2022, Spechbach. Soirée jeu de société sur la gestion d’un cours d’eau

2022-10-14 18:00:00 – 2022-10-14 20:00:00 Spechbach

Haut-Rhin Spechbach Comment limiter son impact sur la ressource en eau ? Venez le découvrir dans un jeu de rôle, pour comprendre les impacts de nos activités sur les rivières, avec le jeu de société « My River Kit ». Découvrez le jeu « My River kit » pour comprendre les impacts de nos activités sur les rivières. Pour adultes. Spechbach

