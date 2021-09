Issy-les-Moulineaux Ludothèque Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Soirée jeu de société famille Ludothèque Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Ludothèque, le samedi 2 octobre à 18:30

La Ludohtèque vouspropose lors de cette soirée du rêve, du merveilleux et de l’imaginaire ! Venez nombreux profiter des jeux sur ce thème ! Tous les autres jeux de la collection seront également à disposition.

Entrée gratuite pour les adhérents sur présentation de la carte d’abonnement – 2€ par personne pour les non-adhérents

Une soirée conviviale dédiée aux jeux de société modernes, à partager en famille Ludothèque 18, rue de l’Abbé Derry Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2021-10-02T18:30:00 2021-10-02T20:30:00

