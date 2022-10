SOIRÉE JEU DE SOCIÉTÉ ET JEU DE RÔLE

2022-11-05 19:30:00 19:30:00 – 2022-11-05 23:59:00 23:59:00 Le café associatif et la compagnie des joueurs vous invitent à une soirée eu de société et jeu de rôle ! L’entrée est gratuite, pas besoin de réserver sauf si tu veux participer à un jeu de rôle dans ce cas, inscris-toi sur la page FB de la compagnie des joueurs ! Possibilité de restauration sur place (pizza). lacompagniedesjoueurs@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100064869634843 dernière mise à jour : 2022-10-12 par

