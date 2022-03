Soirée jeu de société by PlatOBar Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Une soirée dédiée au jeu de société pour un moment en famille ou entre amis.



Nous commencerons la soirée par un quizz général pour mettre une belle ambiance.

Dans un second temps, vous pourrez commencer une partie de jeu avec votre équipe.

Une quinzaine de jeux de société pour tous les goûts seront mis à votre disposition afin que vous puissiez passer un super moment !

La sélection by Platobar, vous sera présentée prochainement avec des jeux de société insolites !!

Des bières « La Baroude », du vin, des softs vous seront proposés, accompagnés d’une planche de saucisson ou d’une tarte provençale !!



