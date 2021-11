Issy-les-Moulineaux Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Soirée jeu de société adultes Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Le mois de décembre sonne l’arrivée des fêtes de fin d’année, pour l’occasion, la ludothèque vous propose de découvrir des jeux d’ambiance dans lesquels il n’est pas aisé de gagner la partie: Coopérer pour lutter mais trahir pour gagner est la devise ! C’est bientôt Noël, mais les joueurs qui incarnent des traitres ne vont pas vous faire de cadeaux ! Tous les autres jeux de la Ludothèque seront également mis à votre disposition.

Gratuit pour les adhérents – 2€ pour les non-adhérents – Présentatin du pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans – port du masque obligatoire dès 11 ans

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société modernes Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux 18 rue de l’abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

