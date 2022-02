SOIREE JEU DE RÔLE SUR TABLE Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Hérault

SOIREE JEU DE RÔLE SUR TABLE Agde, 11 février 2022, Agde. SOIREE JEU DE RÔLE SUR TABLE Agde

2022-02-11 18:30:00 – 2022-02-11

Agde Hérault Jeux de rôle / Jeux de société:

Le temps d’une soirée, venez vivre les aventures de héros intrépides dans un monde fictif mais avec de réels partenaires.

Débutants ou initiés, partager cette soirée en famille.

> A partir de 12 ans

> Sur réservation Jeux de rôle / Jeux de société : le temps d’une soirée, venez vivre les aventures de héros intrépides dans un monde fictif mais avec de réels partenaires.

Débutants ou initiés, partagez cette soirée en famille.

> A partir de 12 ans +33 4 67 94 67 00 Jeux de rôle / Jeux de société:

Le temps d’une soirée, venez vivre les aventures de héros intrépides dans un monde fictif mais avec de réels partenaires.

Débutants ou initiés, partager cette soirée en famille.

> A partir de 12 ans

> Sur réservation Agde

dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Catégories d’évènement: Agde, Hérault Autres Lieu Agde Adresse Ville Agde lieuville Agde Departement Hérault

Agde Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/

SOIREE JEU DE RÔLE SUR TABLE Agde 2022-02-11 was last modified: by SOIREE JEU DE RÔLE SUR TABLE Agde Agde 11 février 2022 Agde Hérault

Agde Hérault