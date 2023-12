Soirée Jeu de rôle Médiathèque Françoise Sagan Paris, 16 décembre 2023, Paris.

Le samedi 09 mars 2024

de 18h00 à 22h00

Le samedi 10 février 2024

de 18h00 à 22h00

Le samedi 13 janvier 2024

de 18h00 à 22h00

Le samedi 16 décembre 2023

de 18h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. gratuit

Tout public à partir de 15 ans

Entrée libre sans inscription

La médiathèque propose des soirées jeux de rôle pour tous ceux qui aiment l’aventure, la stratégie et les défis…

Venez découvrir le plaisir de jouer en groupe, seul.e.s ou entre amis et partager une soirée ludique et conviviale !

Le jeu de rôle sur

table est un jeu coopératif qui fait appel à votre imagination et vous invite à

explorer un monde fantastique d’aventure, où des héros surmontent des épreuves,

font face à des ennemis, découvrent des secrets oubliés et bien d’autres choses.

Que vous soyez

débutants, Joueurs ou Maître du Jeu, vous vous baladerez dans des mondes

fabuleux en vivant des quêtes passionnantes, pleines d’histoires, d’énigmes, de

monstres et de merveilles !

Chaque deuxième samedi du mois de 18h à 22h

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

Médiathèque Françoise sagan