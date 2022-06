Soirée jeu d’aventures – À la poursuite du Trésor Oublié Saint-Geniez-ô-Merle Saint-Geniez-ô-Merle Catégorie d’évènement: Saint-Geniez-ô-Merle

2022-07-09 18:45:00 18:45:00 – 2022-07-09 21:30:00 21:30:00 Saint-Geniez-ô-Merle Corrèze Saint-Geniez-ô-Merle Votre jeu d’aventures revient enfin aux Tours de Merle ! En équipe, partez à la recherche du trésor oublié…Votre objectif : en ramener un maximum ! Votre esprit d’équipe, votre sens tactique et logique et vos capacités d’exploration seront nécessaires pour réussir votre mission ! Attention, vous ne disposez que de 90 minutes avant que le trésor ne disparaisse…

Durée totale : 2h30. Conseillé à partir de 12 ans.

4 à 6 joueurs par équipe.

Infos et réservation obligatoire sur http://www.gaillard academie.fr/tresoroublie Saint-Geniez-ô-Merle

