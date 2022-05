Soirée jeu adultes spéciale nouveautés Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

du samedi 7 mai au dimanche 8 mai à Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux

Les ludothécaires qui animeront cette soirée vous présenteront les nouveautés récemment sorties. L’occasion de découvrir leurs coups de coeur.

Gratuit pour les adhérents – 2€ par personne pour les non-adhérents

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société modernes. Un moment convivial à partager entre amis. Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux 18 rue de l’abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T20:30:00 2022-05-07T23:59:00;2022-05-08T00:00:00 2022-05-08T01:00:00

