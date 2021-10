Issy-les-Moulineaux Ludothèque d'Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Soirée jeu adultes spéciale “Cauchemars et catastrophes” Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

du samedi 6 novembre au dimanche 7 novembre

La ludothèque vous propose des jeux dans lesquels il vous faudra combattre des créatures malveillantes tels que des zombies, des fantômes ou bien faire face à des catastrophes en tous genres. Tous les autres jeux seront également mis à disposition.

Gratuit pour les adhérents – 2€ pour les non-adhérents – présention du pass sanitaire valide et port du masque obligatoire

Une soirée entièrement dédiée aux jeux de société modernes, un moment convivial à partager entre amis Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux 18 rue de l’abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T20:30:00 2021-11-06T23:59:00;2021-11-07T00:00:00 2021-11-07T01:00:00

