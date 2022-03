Soirée jeu adultes Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Soirée jeu adultes Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux, 2 avril 2022, Issy-les-Moulineaux. Soirée jeu adultes

du samedi 2 avril au dimanche 3 avril à Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux

Les masques et tubas sont de rigueur pour cette soirée jeu spéciale océans. Venez plonger dans les profondeurs des mers tout au long de cette soirée où de nombreux jeux sur ce thème seront proposés: Reef, Atlantis, Dive….. Tous les autrs jeux seront également disponibles

gratuit pour les adhérents – 2€ par personne pour les non-adhérents

Une soirée entièrement dédiée au jeu de société moderne, à partager entre amis Ludothèque d’Issy-les-Moulineaux 18 rue de l’abbé Derry, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

2022-04-02T20:30:00 2022-04-02T23:00:00;2022-04-03T00:00:00 2022-04-03T01:00:00

