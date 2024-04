Soirée jeu « À l’asso » proposée par le Pôle Économie Sociale et Solidaire Rue Lorois Pontivy, vendredi 26 avril 2024.

Soirée jeu « À l’asso » proposée par le Pôle Économie Sociale et Solidaire Rue Lorois Pontivy Morbihan

« Autour de la table, une équipe de 2 à 8 joueurs répond à des questions. Au fur et à mesure, l’équipe constitue une fresque représentant la vie d’une association. Pendant le jeu, l’équipe va découvrir ou réviser ses connaissances sur la vie associative. Elle va aussi débattre, faire des choix et vivre collectivement les décisions individuelles. »

Pour adultes | Prix libre et conscient .

Début : 2024-04-26 18:00:00

fin : 2024-04-26 20:00:00

Rue Lorois La Cantine des Halles

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne bonjour@lacantinedeshalles.bzh

