Soirée Jazzy, variétés françaises et anglaises Ribeauvillé

2021-12-10 19:00:00 – 2021-12-10 23:00:00

Ribeauvillé Haut-Rhin

2021-12-10 19:00:00 – 2021-12-10 23:00:00

Le bar à vin Au Cosy vous convie à une soirée jazz. A cette occasion, le groupe For Band revisite les classiques de la variété française et anglaise.

+33 3 89 73 67 69

