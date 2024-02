SOIRÉE JAZZY NEW-YORKAISE AU DOMAINE DU GRAND PUY Montpellier, vendredi 9 février 2024.

SOIRÉE JAZZY NEW-YORKAISE AU DOMAINE DU GRAND PUY Montpellier Hérault

Comme tous les deuxième vendredis soir du mois, le Domaine du Grand Puy propose des dîners musicaux aux saveurs et aux airs parfois exotiques, parfois jazzy, ou bien parfois plus classiques…

Comme tous les deuxième vendredis soir du mois, le Domaine du Grand Puy propose des dîners musicaux aux saveurs et aux airs parfois exotiques, parfois jazzy, ou bien parfois plus classiques…

A l’intérieur de cette « Folies Montpellièraine », dans cet écrin de verdure aux portes de Montpellier, la cuisine méditerranéenne et d’autres horizons sera au rendez-vous par ce doux hiver.

Le 9 février prochain, on retrouvera Naïma et John pour un diner sur les airs de BROADWAY & BEYOND en Jazz Vocal.

Sur la table du Domaine du Grand Puy, les légumes et fruits de saison se bousculeront dans les assiettes.

Les circuits courts et notamment la production BIO de l’Association des Compagnons de Maguelone est favorisée. Lieu élégant de l’Economie Sociale et Solidaire à Montpellier, 75 % des personnes employées sont en situation de handicap.

►DINER du 9 Février

Pour commencer

Salade méditerranéenne de poulpes et noix de pétoncles, légumes bio des

jardins de Maurin, vinaigrette aux agrumes

A Suivre

Côte de veau (FR) rôtie en croûte d’herbes fraîches, pomme purée fumée et

salade de pois gourmands

ou

Ventrèche de thon Albacore snacké à l’ail noir et son petit farci aux blettes Bio et pignons de pin

Pour Terminer en douceur

Crumble d’ananas rôti, mangues confites, bananes flambées, glace à la fleur delait bio

Réservation 0411282230 ou grandpuy.contact@cdm34.org Nombre de places limités. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09

fin : 2024-02-09

411 Rue du Mas Nouguier

Montpellier 34070 Hérault Occitanie grandpuy.contact@cdm34.org

L’événement SOIRÉE JAZZY NEW-YORKAISE AU DOMAINE DU GRAND PUY Montpellier a été mis à jour le 2024-02-01 par OT MONTPELLIER