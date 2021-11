SOIRÉE JAZZ & WINE Clermont-l’Hérault, 29 octobre 2021, Clermont-l'Hérault.

SOIRÉE JAZZ & WINE Clermont-l’Hérault

2021-10-29 09:00:00 – 2021-10-29 23:00:00

Clermont-l’Hérault 34800 Clermont-l’Hérault

À partir de 18h, à la Méridienne des Sens, c’est le rendez-vous musical du vendredi soir ! Vins et gastronomie sont à l’honneur : le chef vous concocte un menu spécial week-end et une carte de tapas raffinées. La soirée débute avec une dégustation animée par le caviste, et se prolonge toute la soirée avec une sélection de plats et de vins raffinés du Languedoc.

À partir de 18h, à la Méridienne des Sens, c’est le rendez-vous musical du vendredi soir ! Vins et gastronomie sont à l’honneur : le chef vous concocte un menu spécial week-end et une carte de tapas raffinées. La soirée débute avec une dégustation animée par le caviste, et se prolonge toute la soirée avec une sélection de plats et de vins raffinés.

+33 4 67 44 55 57

À partir de 18h, à la Méridienne des Sens, c’est le rendez-vous musical du vendredi soir ! Vins et gastronomie sont à l’honneur : le chef vous concocte un menu spécial week-end et une carte de tapas raffinées. La soirée débute avec une dégustation animée par le caviste, et se prolonge toute la soirée avec une sélection de plats et de vins raffinés du Languedoc.

Clermont-l’Hérault

dernière mise à jour : 2021-10-27 par OT DU CLERMONTAIS