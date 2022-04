Soirée Jazz Wes Montgomery avec Tribute To Wes

2022-04-22 21:00:00 – 2022-04-22



Ce Quintet va vous faire revivre la grande épopée du Jazz bebop des années 60, en reprenant les fabuleux thèmes du géant de la guitare Jazz, le maitre incontesté “Wes Montgomery”. Les cinq musiciens qui composent ce groupe sont pleinement imprégnés culturellement par cette musique chargée de climats, de beauté et de swing.



Antonio Valdes jouera le rôle de Johnny Griffin, compagnon de tous les instants de Wes, avec l’engouement, la volubilité et la virtuosité que nous lui connaissons.



Michel Bucchioni (guitare) / Roby De Bono (contrebasse) / Bernard Montfort (piano) / Jean-Michel Gladieux (batterie) / Antonio Valdes (saxophone)



Les talons fins sont interdits à bord !



