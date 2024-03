SOIREE JAZZ VOCAL THEATRE ANTIQUE Vienne, mardi 9 juillet 2024.

FESTIVAL JAZZ A VIENNE 2024Diana Krall Avec Oscar Peterson, Joni Mitchell, Leonard Cohen et Neil Young, Diana Krall est incontestablement l’un des trésors musicaux du Canada. Trente ans, déjà, après ses débuts phonographiques, cette chanteuse et pianiste native de Nanaimo brille désormais au firmament des plus grandes voix de l’Histoire du jazz, alliant élégance et sophistication dans son timbre et son phrasé, indissociables de son jeu de piano raffiné, et d’une grande richesse harmonique. Car Diana Krall n’est pas qu’une vocaliste rare collectionneuse de Grammy Awards, c’est aussi une musicienne accomplie, nourrie d’influences d’une grande diversité – on songe à la grande Shirley Horn, qui elle aussi avait uni dans un même élan sensuel ses cordes vocales et ses touches d’ivoire et d’ébène. Mais ne serait-elle pas aussi la petite fille spirituelle d’une autre grande voix, celle de Nat King Cole qui, lui aussi, était un pianiste renommé ? Diana Krall connaît tous les secrets du Grand Livre des Chansons Américaines, et peut s’en approprier les innombrables chefs-d’œuvre en donnant toujours l’impression de les interpréter comme nul(le) autre avant elle. Et que l’homme de sa vie, un certain Elvis Costello, son mari, soit l’un des rockeurs et songwriters anglais les plus respectés qui soient laisse rêveur. Cinq ans après son dernier passage à Jazz à Vienne, la First Lady Of Song du XXIe siècle est de retour, et c’est un cadeau royal.Stacey Kent Elle chante comme elle parle?: avec raffinement, précision, douceur, et d’une voix flûtée sur laquelle ni le temps ni le monde qui vont ne semblent avoir de prise. Son chant, dans un inimitable naturel, semble être la continuité d’une discussion que le public français poursuit avec la plus francophile des Américaines depuis de nombreuses années maintenant. Depuis notre rencontre au tournant des années 2000, pas un écart, pas une fausse note. Stacey Kent reste fidèle à l’image que nous avons d’elle?: celle d’une chanteuse sensible aux mots comme aux mélodies, une interprète aussi subtile qu’élégante, également à l’aise avec les standards du Great American Songbook que dans un répertoire original co-signé avec son compagnon le saxophoniste Jim Tomlinson ou avec le désormais indispensable Art Hirahara au piano, ou encore dans celui de la chanson française. C’est d’ailleurs un morceau de Michel Legrand qui a donné son titre à son nouvel album «?Summer Me, Winter Me?». Jacques Brel est là aussi, avec son Ne me quitte pas traduit en If You Go Away, pile Under Paris Skies, Sous le ciel de Paris, là où s’en vont les amoureux… C’est l’amour que Stacey Kent célèbre, en français, en anglais ou même dans son impeccable portugais. D’ailleurs, elle cite volontiers le divin Joao Gilberto comme son influence principale qui, comme elle, nous susurre des mots d’amour au creux de l’oreille… Avec émotion et sobriété, toujours.

Tarif : 32.00 – 65.50 euros.

Début : 2024-07-09 à 20:30

THEATRE ANTIQUE RUE DU CIRQUE 38200 Vienne 38