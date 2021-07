Lourmarin Lourmarin Lourmarin, Vaucluse Soirée Jazz traditionnel – Festival des Musiques d’été Lourmarin Lourmarin Catégories d’évènement: Lourmarin

Soirée Jazz traditionnel – Festival des Musiques d’été Lourmarin, 6 août 2021, Lourmarin. Soirée Jazz traditionnel – Festival des Musiques d’été 2021-08-06 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-06 23:00:00 23:00:00 Château de Lourmarin – Sur la terrasse 24 avenue Laurent Vibert

Lourmarin Vaucluse Lourmarin Avec le groupe “Mama Shakers”.

Cinq musiciens qui reprennent avec autant de respect que d'énergie la musique populaire américaine des années 20 et 30. contact@chateau-de-lourmarin.com +33 4 90 68 15 23 http://www.chateau-de-lourmarin.com/

Château de Lourmarin - Sur la terrasse 24 avenue Laurent Vibert Lourmarin