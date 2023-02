SOIRÉE JAZZ SUR LE RÉPERTOIRE DE GAINSBOURG ET REPAS BISTRONOMIQUE – DOMAINE DU GRAND PUY Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Herault EUR 39 39 Pour ce nouveau vendredi Jazzy du domaine du Grand Puy, découvrez le répertoire de Serge Gainsbourg avec LOIC MOUNIER et HERVE DURET. Au menu :

Houmous de petits pois à la menthe fraiche, fruits de la passion, amandes grillées et cigares de crevettes

Ou

Velouté de cèpes et maïs à l’effilochée de canard, tartine au fromage frais

***

Pavé de lieu jaune sauvage rôti au beurre de langoustine, écrasé de pomme de terre vitelotte et pancetta

Ou

Côte de veau (FR) rôtie en croute d’herbes, poêlée d’épeautre et fèves aux champignons sauvages

***

Baba aux framboises fraiches, sorbet litchi, crème vanillée aux éclats de pralines

Ou

Entremet chocolat noir, biscuit arabica et glace caramel beurre salé

39€/personne ttc réservation au 0411282230

