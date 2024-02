Soirée Jazz Sowat MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs Paris, jeudi 29 février 2024.

Le jeudi 29 février 2024

de 19h00 à 23h30

.Tout public. payant

Réservez vos billets pour un concert ou bien les deux sur la billetterie Weezevent.

Rejoignez-nous pour une soirée envoûtante orchestrée par Sowat à la MPAA Saint-Germain le jeudi 29 février, à partir de 19h !

Événement Jazz Incontournable

Au programme :

19h30 – Julian Le Prince Caetano & son quartet pour un voyage sublime aux atmosphères brûlantes et oniriques. Julian Leprince-Caetano (piano, voix et compositions), Balthazar Naturel (saxophone), Mathieu Scala (contrebasse), Jean Baptiste Loutte (batterie)

22h00 – Le duo savoureux Paul Lay & Geraldine Laurent, pour un hommage vibrant au compositeur brésilien légendaire, Antonio Carlos Jobim.

Sowat est ravi de vous convier à cette soirée magique de jazz, mêlant rencontres inédites et performances exceptionnelles.

Réservez vos places dès maintenant pour chacun des deux concerts ou profitez de l’expérience envoutante de la soirée complète !

billetterie : my.weezevent.com/sowat

MPAA/Saint-Germain – Maison des Pratiques Artistiques Amateurs 4 rue Félibien 75006 Paris

Contact : https://my.weezevent.com/sowat +33676959994 mgibert@valuexchange.fr https://my.weezevent.com/sowat

