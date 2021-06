Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres, Sauzé-Vaussais Soirée Jazz Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres Sauzé-Vaussais EUR 37 37 Soirée Jazz Le samedi 17 juillet à la ferme auberge du Puy d’Anché à Sauzé-Vaussais Alain Villanneau saxophone

Jac Bouniard piano

Fifi Mouton basse

Patrick Buchmann batterie Retour d’un enfant du pays, le saxophoniste Alain Villanneau avec son quartet XRONIA BOLLA, pour une nouvelle soirée jazz au Puy d’ Anché

Au menu, du swing, des blues, du jazz caribéen, du funk, des musiques de film Nos quatre musiciens évoluent depuis pus de 30 ans, tous ont participé à des productions nationales et internationales Dîner spectacle 37€ (sans les boissons)

