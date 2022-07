Soirée Jazz Saint-Lager Saint-Lager Catégories d’évènement: Rhône

Saint-Lager

Soirée Jazz Saint-Lager, 15 octobre 2022, Saint-Lager. Soirée Jazz

578 route des Brouilly Espace des Brouilly Saint-Lager Rhône Destination Beaujolais Apidae Tourisme Scic SA – source : Apidae TourismeApidae Tourisme Scic SA – source : Apidae TourismeEspace des Brouilly 578 route des Brouilly

2022-10-15 – 2022-10-15

Espace des Brouilly 578 route des Brouilly

Saint-Lager

Rhône Saint-Lager Rhône Soirée Jazz espace.brouilly@orange.fr +33 4 74 66 82 65 http://www.espace-des-brouilly.com/ Espace des Brouilly 578 route des Brouilly Saint-Lager

dernière mise à jour : 2022-07-26 par Destination Beaujolais Apidae Tourisme Scic SA – source : Apidae TourismeApidae Tourisme Scic SA – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Saint-Lager Autres Lieu Saint-Lager Adresse Saint-Lager Rhône Destination Beaujolais Apidae Tourisme Scic SA - source : Apidae TourismeApidae Tourisme Scic SA - source : Apidae TourismeEspace des Brouilly 578 route des Brouilly Ville Saint-Lager lieuville Espace des Brouilly 578 route des Brouilly Saint-Lager Departement Rhône

Saint-Lager Saint-Lager Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lager/

Soirée Jazz Saint-Lager 2022-10-15 was last modified: by Soirée Jazz Saint-Lager Saint-Lager 15 octobre 2022 578 route des Brouilly Espace des Brouilly Saint-Lager Rhône Destination Beaujolais Apidae Tourisme Scic SA - source : Apidae TourismeApidae Tourisme Scic SA - source : Apidae Tourisme

Saint-Lager Rhône