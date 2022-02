Soirée Jazz News Orléans Laroque-Timbaut, 4 mars 2022, Laroque-Timbaut.

Soirée Jazz News Orléans salle des fêtes place de l’hôtel de ville Laroque-Timbaut

2022-03-04 – 2022-03-04 salle des fêtes place de l’hôtel de ville

Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne Laroque-Timbaut

EUR 12 12 Après une année sans (cause covid) l’association Patrimoine et Culture propose sa traditionnelle soirée consacrée au Jazz non pas sous forme de cabaret comme nous le faisions par le passé mais sous forme de concert (le covid étant toujours là). Pour cette 9ème édition est invité le Quintet “Louisiana Jazz Cie qui interprètera des standards de la première moitié du XX siècle

La réservation est conseillée (06 83 93 38 40)

Passe vaccinal et masque obligatoire.

+33 6 83 93 38 40

Association Patrimoine et Culture de Laroque-Timbaut

salle des fêtes place de l’hôtel de ville Laroque-Timbaut

dernière mise à jour : 2022-02-24 par