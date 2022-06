Soirée jazz New Orleans Martel Martel Catégories d’évènement: 46600

Martel 46600 24.5 EUR 24.5 33 Le restaurant Au Hasard Balthazar, dans le centre de Martel, propose une soirée jazz New Orleans avec les New Chocolate Dandies.

Primés dans de nombreux festivals de jazz, les New Chocolate Dandies est un orchestre de jazz « New Orleans »: trompette, trombone, contrebasse, piano, batterie, clarinette et chant.

Admirateurs de Louis Armstrong, ils puisent leur inspiration dans le répertoire du « Hot Five », du « Hot Seven » et du « All Stars » des années cinquante. Leur répertoire est servi par une rythmique qui swingue au service d’une section mélodique étonnante.

Sur réservation. +33 5 65 37 42 01 Paris Jazz Club

