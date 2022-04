Soirée Jazz Médecine avec le Trio Heiting//Lemarchand//Renard Blum Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Blum, le mardi 19 avril à 20:00

Mardi en musique au BLUM ! Découvrez ce trio bluffant, chaleureux, éclectique, généreux avec une vocaliste hors norme, un pianiste/saxophoniste romantico-libéré et un contrebassiste virtuose pour un jazz médecine qui devrait être remboursé par la Sécu ! à partir de 20h – Gratuit ——— Cathy Heiting – voix et compositions [www.cathyheiting.com](http://www.cathyheiting.com) Ugo Lemarchand – piano, saxophone et compositions Guilhaume Renard – contrebasse Programmation par Selecter the Punisher Crédit photo : Rico Massua ———- INFOS PRATIQUES : – à boire et à manger: [https://www.blumcanebiere.com/menu-blum](https://www.blumcanebiere.com/menu-blum)

Entrée libre

♫JAZZ♫ Blum 125 La Canebière, 13001 Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-04-19T20:00:00 2022-04-19T23:00:00

