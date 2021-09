Marseille Le Bistroquet Bouches-du-Rhône, Marseille Soirée Jazz manouche / Jam Le Bistroquet Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Bistroquet, le vendredi 3 septembre à 19:00

Les vendredis jazz manouche au Bistroquet c’est dès 19h! Une soirée animée par Samy Zouari et Nicolas Mouton à la guitare! N’hésitez pas à réserver, venir faire un coucou, boire des coups, jammer avec nous! [https://www.facebook.com/Le-Bistroquet-201729669958832](https://www.facebook.com/Le-Bistroquet-201729669958832) ♫JAZZ♫ Le Bistroquet 71 Boulevard Eugène Pierre 13005 Marseille Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2021-09-03T19:00:00 2021-09-03T23:00:00

