Soirée Jazz Manouche [Avec The Gypsy Jazz Band] Brasserie d’Orville Louvres, samedi 9 mars 2024.

Soirée Jazz Manouche [Avec The Gypsy Jazz Band] Un voyage musical proposé par ce quartet qui viendra interpréter des standards jazz d’inspiration manouche. Ambiance authentique et super cosy. Samedi 9 mars, 16h00 Brasserie d’Orville Entrée gratuite

Une ambiance conviviale et chaleureuse s’empare de la brasserie ! C’est parti pour une soirée super authentique, 100 % Jazz Manouche.

On a le plaisir d’accueillir The Gypsy Jazz Band, un groupe de jazz, d’inspiration manouche. Ils viendront créer une ambiance agréable et cosy, en jouant un répertoire de standards dans leur propre style.

Inspirés par le jazz manouche de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli, Doïna, Guillaume, Christophe et Jonathan sont passionnés par la création et l’improvisation. Basse, batterie, guitare et violon, le quartet vous invite dans son voyage musical enivrant et saisissant, entre détente et émotions.

Pour un avant-goût de cette soirée, c’est par ici :

Insta : @thegypsyjazzband

Youtube : @gypsyjazzband

Tiktok : @thegypsyjazzband

⏲️ DÉBUT DU CONCERT À 20 H

ENTRÉE GRATUITE POUR TOU·TE·S

Profitez du cadre convivial dans le respect des autres et du lieu, de façon modérée.

Force & Houblon ! CheerZ !

