Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône French Gypsy Jazz



Swing du sud bien sûr mais Manouche car c’est bien le répertoire de Django Reinhardt qu il s agit de revisiter…

Django lui même à souvent puisé son inspiration dans les mélodies du jazz et de la chanson française.

Nos 3 musiciens agrémentent leur “exposé musical ” de quelques clins d’oeil qu un public averti ne manquera pas d apprécier ..



Il reviennent avec un nouveau répertoire bien égisé au lignes authentique de jazz manouche .



Mathieu Arnal, guitare lead

François Devun, violon

Christophe Lourdez, guitare rythmique



Les talons fins sont interdits à bord ! Soirée jazz manouche avec Swing du Sud vendredi 1er avril à bord du vieux gréement Inga des Riaux (à quai). http://www.ingadesriaux.com/soiree-jazz-1.html French Gypsy Jazz



Les talons fins sont interdits à bord ! Port de la Lave 175 Plage De l’Estaque Riaux Marseille 16e Arrondissement

