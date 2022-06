Soirée Jazz Manouche avec Juste un Swing

Soirée Jazz Manouche avec Juste un Swing

2022-06-17 19:00:00 – 2022-06-17 15 15 Jazz Manouche…

… sur l’eau à bord du bateau « Inga Des Riaux »



Une contrebasse, une guitares, un violon et… un accordéon vont vous transporter sur cette musique Manouche dont on ne se lasse jamais ; du swing endiablé aux mélodies les plus douces nous parcourrons les compositions de Django Reinhardt de Stéphane Grappelli …



Ce savant mélange des instruments devrait ravir toutes les oreilles …!



Fred Ladame au violon,

Christophe Lourdez à la guitare,

Jo Labita à l’accordéon ,

JM Pallavicini à la contrebasse.



A bientôt … !



