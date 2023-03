Soirée Jazz La Belle Epoque Pau Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Pau

Soirée Jazz La Belle Epoque, 11 mars 2023, Pau . Soirée Jazz Allée Alfred de Musset La Belle Epoque Pau Basses-Pyrénées La Belle Epoque Allée Alfred de Musset

2023-03-11 – 2023-03-11

La Belle Epoque Allée Alfred de Musset

Pau

Basses-Pyrénées EUR 35 35 Pepper Swing vous invite à swinguer au Palais Beaumont pour une soirée Jazz autour d’un menu concocté par le Chef Emmanuel Cochet.

Un quintet plein d’énergie : Un trio manouche, un violoniste à la verve musicale sans limite et une voix entraînante Pepper Swing vous invite à swinguer au Palais Beaumont pour une soirée Jazz autour d’un menu concocté par le Chef Emmanuel Cochet.

Un quintet plein d’énergie : Un trio manouche, un violoniste à la verve musicale sans limite et une voix entraînante +33 5 59 11 21 07 La Belle Epoque

La Belle Epoque Allée Alfred de Musset Pau

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées, Pau Autres Lieu Pau Adresse Pau Basses-Pyrénées La Belle Epoque Allée Alfred de Musset Ville Pau Departement Basses-Pyrénées Lieu Ville La Belle Epoque Allée Alfred de Musset Pau

Pau Pau Basses-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau /

Soirée Jazz La Belle Epoque 2023-03-11 was last modified: by Soirée Jazz La Belle Epoque Pau 11 mars 2023 Allée Alfred de Musset La Belle Epoque Pau Basses-Pyrénées Basses-Pyrénées La Belle Epoque Pau

Pau Basses-Pyrénées