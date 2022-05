Soirée Jazz et Pop à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts Catégories d’évènement: 02600

Soirée Jazz et Pop à Villers-Cotterêts
Villers-Cotterêts
2022-06-10

C'est dans le cadre agréable et convivial des Chais du Moulin Rouge que les élèves de l'Ecole de musique intercommunal, vous invitent à un concert de Jazz et Pop. Réservation obligatoire auprès des Chais du moulin rouge.

