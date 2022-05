Soirée Jazz et chansons françaises Pougues-les-Eaux Pougues-les-Eaux Catégories d’évènement: Nièvre

Pougues-les-Eaux

Soirée Jazz et chansons françaises Pougues-les-Eaux, 13 mai 2022, Pougues-les-Eaux. Soirée Jazz et chansons françaises Pougues-les-Eaux

2022-05-13 – 2022-05-13

Pougues-les-Eaux Nièvre Soirée Jazz et chansons françaises à 20h au Restaurant l’Ycaste au Casino à POUGUES LES EAUX.

Avec Jacky Delance Trio.

Sur réservation au 03.86.90.17.00 infopou@groupetranchant.com +33 3 86 90 17 00 http://pougues.groupetranchant.com/ Soirée Jazz et chansons françaises à 20h au Restaurant l’Ycaste au Casino à POUGUES LES EAUX.

Avec Jacky Delance Trio.

Sur réservation au 03.86.90.17.00 Pougues-les-Eaux

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Pougues-les-Eaux Autres Lieu Pougues-les-Eaux Adresse Ville Pougues-les-Eaux lieuville Pougues-les-Eaux Departement Nièvre

Pougues-les-Eaux Pougues-les-Eaux Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pougues-les-eaux/

Soirée Jazz et chansons françaises Pougues-les-Eaux 2022-05-13 was last modified: by Soirée Jazz et chansons françaises Pougues-les-Eaux Pougues-les-Eaux 13 mai 2022 nièvre Pougues-les-Eaux

Pougues-les-Eaux Nièvre