Soirée Jazz Club ! Hostellerie des Vins de Rognes Rognes, jeudi 14 mars 2024.

Nouvelle soirée JazzClub à l’Hostellerie des vins de Rognes !

Un moment intimiste et chaleureux en musique accompagné de nos vins AOP Coteaux d’Aix en Provence !

Ce mois-ci à l’Hostellerie retrouvez vos artistes préférés des soirées JazzClub Ugo Lemarchand au piano et au saxophone, Laure Donnat au chant et Lilian Bencini à la contrebasse!

Pensez à réserver votre place assise et votre table !

Entrée 15 € avec un verre de vin offert

Petite restauration sur place bar à vins et planches apéro.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 19:30:00

fin : 2024-03-14 23:00:00

Hostellerie des Vins de Rognes Chemin De Brès

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur caveaudevente@hvrognes.com

