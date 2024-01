Soirée Jazz Club Hostellerie des Vins de Rognes Rognes, jeudi 8 février 2024.

Soirée Jazz Club Hostellerie des Vins de Rognes Rognes Bouches-du-Rhône

Les soirées Jazz Club à l’Hostellerie continuent !

Nouvelle soirée Jazz Club à l’Hostellerie !

Partagez un moment intimiste et chaleureux en musique, aux côtés ce mois-ci du trio Way out composé d’Olivier Lalauze, d’Antoine Lucchini et de Léo Achard.

L’entrée est de 15€ avec un verre de vin offert !

Nous vous proposons tout au long de la soirée notre bar à vins ainsi que différentes planches apéro. EUR.

Hostellerie des Vins de Rognes Chemin De Brès

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur caveaudevente@hvrognes.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 19:30:00

fin : 2024-02-08 23:00:00



L’événement Soirée Jazz Club Rognes a été mis à jour le 2024-01-23 par Office Municipal de Tourisme de Rognes