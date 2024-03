Soirée « Jazz Club » La CLEF Saint-Germain-en-Laye, mercredi 27 mars 2024.

Soirée « Jazz Club » Au programme : du jazz, du groove, de la musique soul mais aussi de la musique du monde avec le grand orchestre de Jazz « La CLEF/CRD » + leurd ateliers Mercredi 27 mars, 19h00 La CLEF Entrée libre

Afin de proposer à nos adhérents toujours plus de musique à jouer, à écouter mais aussi à regarder, nous vous invitons à venir applaudir, à l’occasion de notre soirée « Jazz Club », les ateliers du Conservatoire à Rayonnement Départemental « Claude Debussy » et de La CLEF. Au programme : du jazz, du groove, de la musique soul mais aussi de la musique du monde et, véritable pont entre nos deux structures, le grand orchestre de Jazz « La CLEF/CRD ».

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye 78100 Yvelines Île-de-France

