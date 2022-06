Soirée Jazz avec Magnolia Trio, 10 juin 2022, .

Soirée Jazz avec Magnolia Trio

2022-06-10 21:00:00 – 2022-06-10

15 15 Magnolia : la fleur des fêtes du sud, de la chaleur, des insectes pollinisateur… du Jazz.



Ce trio vous proposera une musique douce et énergique, empreinte de l’histoire du jazz. Du swing au latin, du traditionnel au moderne avec des reprises des grands standards de Chick Corea, Hank Jones, Oscar Peterson et bien d’autres. Quelques reprises pop, des compositions bien rythmées et votre soirée sera parfaite.



Le Magnolia s’est avant tout une section rythmique qui balance de la bonne humeur et qui a surtout l’envie de vous emmener en voyage sur sa planète formée de sons, de rythmes, de couleurs et d’ambiances différentes. Allé, venez on vous emmène.



Larguez les amarres ,prochain départ prévu vendredi 10 juin sur L’Inga des Riaux



Le Magnolia Trio

Caroline Coq, piano

Alain Guiraud, contrebasse

Jessy Lane, batterie, chant



Les talons fins sont interdits à bord !

Soirée Jazz avec Magnolia Trio vendredi 10 juin à bord du vieux gréement Inga des Riaux (à quai).

dernière mise à jour : 2022-05-25