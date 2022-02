Soirée jazz avec le Tit-Tat band Salle Gascogne Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Salle Gascogne, le dimanche 10 avril à 20:00

Avec : Combolo Jazz, Ti-Tat Band ——————————– Le Ti-Tat Band est le big band éducatif du Conservatoire de Colomiers. Né en 1999 sous la baguette d'Eric Slinn, il n'a de cesse de divertir les Columérins avec des accents plutôt teintés jazz, salsa, funk que gascon. Un big band c'est quoi ? C'est un orchestre composé d'une section rythmique, de pupitres de saxophones, trombones, trompettes et de chanteuses. Le Ti-Tat c'est aussi une association. Grâce au soutien logistique de la Mairie, nous serons en salle Gascogne le 9 avril à 20h pour le concert « autour de… » dont les bénéfices seront reversés à l'association columérine 4A qui vient en soutien aux accompagnants de souffrants d'Alzheimer. Le Ti-Tat sera appuyé par le Combolo Jazz . Rendez-vous pris ? > Information et réservation > Ti-Tat Band : 06 80 15 19 76 **/ [http://titat-band.eklablog.com/](http://titat-band.eklablog.com/)** Horaires ——– 20h **Détails sur le lieu**: Salle Gascogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-10T20:00:00 2022-04-10T22:00:00

Colomiers Haute-Garonne