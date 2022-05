Soirée Jazz avec le groupe New Orléans Project

Soirée Jazz avec le groupe New Orléans Project, 21 mai 2022, . Soirée Jazz avec le groupe New Orléans Project

2022-05-21 – 2022-05-21 Samedi 21 mai, soirée repas réunionnais et concert animée par le groupe New Orléans Project, à la salle de spectacle de La Roche-Chalais. nSoirée organisée par Jazz et Vin en Double. nRéservation par téléphone au 06 08 51 91 98 ou sur le site https://jazzetvinendouble.fr/ Soirée repas réunionnais et concert animée par le groupe New Orléans Project, à la salle de spectacle de La Roche-Chalais. nSoirée organisée par Jazz et Vin en Double. nRéservation par téléphone au 06 08 51 91 98 ou sur le site https://jazzetvinendouble.fr/ +33 6 08 51 91 98 Samedi 21 mai, soirée repas réunionnais et concert animée par le groupe New Orléans Project, à la salle de spectacle de La Roche-Chalais. nSoirée organisée par Jazz et Vin en Double. nRéservation par téléphone au 06 08 51 91 98 ou sur le site https://jazzetvinendouble.fr/ libre de droit dernière mise à jour : 2022-05-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville